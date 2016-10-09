Бышовец: уровень сборной России позволяет ей рассчитывать на победу

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сделал свой прогноз на товарищеский матч сборных Россия — Коста-Рика.

Ставка: победа сборной России за 1.75.

«Сборная России с новым тренером провела уже достаточно матчей для того, чтобы определиться с основным составом, определиться с сочетаниями игроков, по линиям, по взаимодействию. Думаю, даже если сборная Коста-Рики приедет основным составом, ей будет нелегко. Во-первых, команда будет испытывать определённые проблемы околофутбольного характера: временные проблемы, вызванные разными часовыми поясами, а во-вторых, уровень российского футбола позволяет рассчитывать нашей команде на победу», — считает эксперт.

Встреча Россия — Коста-Рика состоится 9 октября на стадионе «Краснодар». Начало — 16:00 мск.