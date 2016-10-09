Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бышовец: уровень сборной России позволяет ей рассчитывать на победу

Бышовец: уровень сборной России позволяет ей рассчитывать на победу
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сделал свой прогноз на товарищеский матч сборных Россия — Коста-Рика.

Ставка: победа сборной России за 1.75.

«Сборная России с новым тренером провела уже достаточно матчей для того, чтобы определиться с основным составом, определиться с сочетаниями игроков, по линиям, по взаимодействию. Думаю, даже если сборная Коста-Рики приедет основным составом, ей будет нелегко. Во-первых, команда будет испытывать определённые проблемы околофутбольного характера: временные проблемы, вызванные разными часовыми поясами, а во-вторых, уровень российского футбола позволяет рассчитывать нашей команде на победу», — считает эксперт.

Встреча Россия — Коста-Рика состоится 9 октября на стадионе «Краснодар». Начало — 16:00 мск.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android