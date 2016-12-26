Эрнани не забьёт много за «Зенит» в нынешнем сезоне, считают букмекеры

16 декабря санкт-петербургский «Зенит» объявил о заключении пятилетнего контракта с бразильским полузащитником Эрнани. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять лет.
Букмекеры уже принимают ставки на то, как проявит себя новичок в российском клубе. Если в сезоне-2016/17 бразилец забьёт больше пяти голов за «Зенит», сыграет ставка с коэффициентом 7.50. Шансы Эрнани превзойти отметку в четыре забитых гола котируются за 5.00.
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В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провёл 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.