Букмекеры: сборная России после поражения от Канады разгромит Латвию на МЧМ

28 декабря во 2-м матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Латвии и России. Начало — в 0:00 мск. В первом матче россияне проиграли Канаде (3:5).
Букмекеры отдают преимущество России и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.06. Шансы Латвии оценены в 14.0, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 11.00 (см. все коэффициенты на матч).
Ставку на победу Латвии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 9.00, а на победу россиян — за 1.04
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 6,5 шайбы — 1.99, а на ТМ 6,5 шайбы — 1.80.