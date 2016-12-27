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Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова победит «Айлендерс» Кулёмина в НХЛ

27 декабря 2016, вторник. 18:11. Ставки
28 декабря в Нью-Йорке состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» с Николаем Кулеминым и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 03:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.10. Шансы «Айлендерс» оценены в 3.02, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.82.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.63, а на победу «Айлендерс» — за 2.15 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.16, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.65.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Николай Кулёмин коэффициенты
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