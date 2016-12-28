Генич: мой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — ничья

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» в 18-м туре АПЛ.
Ставки: ничья за 3.24; ничья в первом тайме за 2.05; ничья во втором тайме за 2.44. (см. все коэффициенты на матч)
«Очень интересная вывеска. «Саутгемптон» — команда, которая дома никому спуску не даёт: проиграла за восемь матчей лишь один раз, проиграла лидеру чемпионата «Челси». Но это такой настоящий, крепкий середняк, который, конечно же, любой команде готов дать настоящий бой, тем более у себя дома и при своих болельщиках.
Да, «Тоттенхэм» одержал две победы подряд, обыграв аутсайдеров «Бернли» и «Халл». С «Бернли» вообще пришлось помучиться, и победный гол забил Роуз — защитник. Не видно, что «Тоттенхэм» сейчас играет с большим запасом, поэтому «Тоттенхэму» будет очень непросто, «Саутгемптон» дома играет достаточно агрессивно и очень смело.
За последние восемь матчей шесть раз побеждал «Тоттенхэм», один раз выиграл «Саутгемптон», и один раз команды сыграли вничью. Учитывая, что это Boxing Day, учитывая, что здесь с прогнозами вообще очень тяжело, так скажем, договориться, мне кажется, исходя из каких-то математических соображений, ничья в этом матче вполне возможна», — считает эксперт.
Встреча «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» состоится 28 декабря. Начало — в 22:45 мск. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на этот матч.