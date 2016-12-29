Букмекеры не сомневаются в победе СКА над «Локомотивом» в матче КХЛ

29 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и «Локомотив». Начало — в 19:30 мск.
Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.37. Шансы «Локомотива» оценены в 6.25, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.61 (см. все коэффициенты на матч).
Cтавку на победу «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 3.95, а на победу СКА — за 1.21.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.75, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.05.