Жители Сингапура недовольны рекламой гэмблинга, которая появляется на смартфонах

Комиссия защиты персональных данных Сингапура в период с января по сентябрь 2016 года получила 8,8 тыс. жалоб от граждан страны на текстовые сообщения и баннеры, предлагающие заработать на азартных играх в Интернете. Жители Сингапура недовольны рекламой, которая появляется на их смартфонах.
Количество жалоб на рекламу незаконных азартных игр возросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.
Власти отмечают, что на самом деле с такой рекламой сталкивается куда большее число граждан, значительная часть которых не обращается в органы, информирует Сalvinayre.
В конце октября государственная лотерейная компания Singapore Pools стала первым оператором, запустившим сервис онлайн-ставок в стране.