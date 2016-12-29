William Hill предложил федерации скачек Великобритании вернуть операторам деньги

Букмекерская компания William Hill предложила федерации скачек Великобритании (ВНА) вернуть операторам деньги после ошибки стюарда на вчерашних скачках в Лингфилде.
Лошади Sun Angel и Elementary финишировали вместе, и для определения третьего места понадобился фотофиниш. В итоге третья строчка была отдана Elementary, и букмекеры выплатили все выигрыши, однако судья Грэм Форд проинформировал стюардов, что он желает изменить своё первоначальное решение.
Игроки, уже получившие выигрыш, были крайне раздражены этим решением, и большая часть букмекеров не стала обязывать их возвращать деньги, информирует Sbcnews.