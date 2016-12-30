С 1 января 2017 года William Hill прекращает работу в Чехии

Британский букмекер William Hill с 1 января 2017 года прекращает работу в Чехии. Причиной ухода является новое гэмблинг-законодательство страны.
William Hill рассчитывает получить новую чешскую онлайн-лицензию, но пока замораживает работу с клиентам и аффилиатами. Как долго может продлиться получение новой лицензии, не сообщается. На данный момент после обновления законодательства рынок Чехии теряет свою привлекательность по причине высоких налогов.
Согласно законопроекту, принятому властями Чехии в апреле 2016 года, налог на игровых автоматах увеличится с 28 до 35 процентов, в то время как все спортивные ставки будут облагаться налогом по ставке 23 процентов. Все нелегальные сайты будут блокироваться. Данные меры вызвали негодование не только представителей игорного бизнеса, но и хакеров, которые в ответ начали атаки на правительственные сайты Чехии.