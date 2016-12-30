В Великобритании состоялись благотворительные гонки резиновых уточек

В Великобритании состоялись традиционные благотворительные гонки резиновых уточек. Зрители могли поставить на любую из 150 чучел подсадных уток или около 2 тыс. жёлтых резиновых уточек, которые участвовали в заплыве.За £ 10 зрители могли сделать ставку на любую из подсадных уток, а за £ 1 — на резиновую уточку. Все собранные средства во время утиного заплыва были перечислены на благотворительность, но организацию для пожертвований выбирал участник, чья утка пришла к финишу первой, информирует UPI.