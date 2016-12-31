Букмекеры: сборная России после поражения от США победит Словакию на МЧМ

1 января в 4-м матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Словакии. Начало — в 4:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество России и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.23. Шансы Словакии оценены в 8.30, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 7.50 (см. все коэффициенты на матч).
Ставку на победу Словакии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 4.20, а на победу россиян — за 1.07
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.70, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.14.