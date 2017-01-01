В Австралии букмекеры пытались узнать внутреннюю кухню команд по крикету

Руководство чемпионата Австралии по крикету (BBL) обеспокоено попытками зарубежных букмекеров связаться с игроками лиги.Зарубежные операторы, не имеющие лицензии на работу в Австралии, атакуют игроков в социальных сетях — «Твиттере», «Фейсбуке» и «Инстаграме». Некоторые игроки сообщили, что их просили рассказать о тактике команды, механизме определения состава и других деталях.Руководство BBL считает эту активность подозрительной и рассматривает её как угрозу целостности спорта, информирует Sbcnews.