Аналитики: «Лейкерс» Мозгова проиграют «Торонто» в матче НБА

2 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Торонто Рэпторс». Начало — в 5:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Торонто» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.25. Шансы «Лейкерс» оценены в 4.55, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 4.10, а на победу «Рэпторс» — за 1.20 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 217,5 очка — 1.90, а на ТМ 217,5 очка — 1.90.