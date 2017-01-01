Букмекеры уверены в победе «Вашингтона» Овечкина и Кузнецова над «Оттавой»

2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Оттавой Сенаторз». Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.00. Шансы «Сенаторз» оценены в 3.30, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.03.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.60, а на победу «Оттавы» — за 2.36 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.37, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.59.