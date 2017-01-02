Аналитики оценили шансы сборной России победить Данию в четвертьфинале МЧМ

2 января в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Дании и России. Начало — в 21:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество России и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.21. Шансы Дании оценены в 9.40, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 9.90 (см. все коэффициенты на матч).
Ставка на победу Дании с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 7.00, а на победу россиян — за 1.14.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.84, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.10.