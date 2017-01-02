Букмекеры: «Чикаго» Анисимова и Панарина проиграет «Сент-Луису» Тарасенко

2 января в Сент-Луисе состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз», за который выступают Владимир Тарасенко и Наиль Якупов, и «Чикаго Блэкхоукс» с Артёмом Анисимовым и Артемием Панариным. Начало — в 21:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Блюз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.25. Шансы «Чикаго» оценены в 2.86, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.
Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.78, а на победу «Чикаго» — за 2.19 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.40, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.66.