Букмекеры: «Юта» продлит победную серию в матче с «Бруклином» Прохорова

3 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс», которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, и «Юта Джаз». Начало — в 3:30 мск. Мормоны выиграли три матча подряд.
Букмекеры отдают предпочтение «Юте» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.33. Шансы «Нетс» оценены в 3.55, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «Бруклина» с учётом ОТ можно сделать за 3.35, а на победу «Джаз» — за 1.28 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 203,5 очка — 1.90, а на ТМ 203,5 очка — 1.90.