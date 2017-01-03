Букмекеры назвали фаворита матча КХЛ «Авангард» — «Динамо»

3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Авангард» и «Динамо». Начало — в 14:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество «Авангарду» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.15. Шансы «Динамо» оценены в 2.95, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.85 (см. все коэффициенты на матч).
Ставку на победу «Динамо» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.20, а на победу «Авангарда» — за 1.65.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.22, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.65.