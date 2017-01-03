Сэвидж: «Арсенал» выиграет у «Борнмута», Алексис забьёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал». Встреча состоится 3 января, начало — в 22:45 мск.«В прошлом туре “Борнмут" разгромил «Суонси», но я не верю в них в матче с «Арсеналом», несмотря на родные стены. «Канониры» одержали две сухие победы подряд и вряд ли захотят остановиться на этом".