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Букмекеры оценили шансы сборной России победить США в полуфинале МЧМ

4 января 2017, среда. 13:00. Ставки
4 января в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и США. Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество США и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.92. Шансы России оценены в 3.01, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.00 (см. все коэффициенты на матч).

Ставку на победу американцев с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.62, а на победу россиян — за 2.44.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 6,5 шайбы — 2.70, а на ТМ 6,5 шайбы — 1.49.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей коэффициенты
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