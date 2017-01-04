Букмекеры оценили шансы сборной России победить США в полуфинале МЧМ

4 января в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и США. Начало — в 23:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество США и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.92. Шансы России оценены в 3.01, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.00 (см. все коэффициенты на матч).
Ставку на победу американцев с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.62, а на победу россиян — за 2.44.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 6,5 шайбы — 2.70, а на ТМ 6,5 шайбы — 1.49.