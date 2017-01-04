Объём ставок на киберспорт в декабре 2016 года составил $ 58,9 млн

Компания SuperData Research, которая специализируется на статистике и прогнозах в цифровой индустрии, опубликовала отчёт по киберспортивным ставкам за декабрь 2016 года.Объём рынка за указанный период составил $ 58,9 млн, информирует Sbcnews. Общий объём сектора за год достиг отметки в $ 892 млн. По прогнозам аналитиков, уже к 2019 году эта цифра составит $ 1,4 млрд.Эксперты компании отмечают, что конкуренция на рынке ставок на киберспорт в 2017 году продолжит увеличиваться, поскольку всё большее количество операторов начинает принимать ставки на события в этой отрасли.