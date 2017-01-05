В Грузии с 1 января 2017 года налог на игорный бизнес повышен с 5 % до 10 %

С 1 января в Грузии вступили в силу поправки в Налоговом кодексе страны, принятые правительством в середине октября, сообщают РИА-Новости.
С целью укрепить национальную валюту, которая в конце текущего года достигла пика девальвации, а также привлечь дополнительные средства в государственный бюджет, будут повышены акцизы на бензин и сигареты, а также налоги на импорт автомобилей и игорный бизнес.
Теперь доходы казино, тотализаторов и других игорных заведений будут облагаться 10-процентным налогом вместо 5-процентного. Размер ставки сбора за игорный бизнес с каждого стола казино и с каждого игрового аппарата за квартал будет составлять от 2 до 4 тыс. лари (около 750–1500 долларов) вместо 1,5–3 тысяч (около 600–1200 долларов).
В конце декабря 2016 года стало известно, что парламент Армении принял проект поправок в закон «О государственной пошлине». Согласно поправкам, с 1 января 2017 года лицензия на организацию азартных онлайн-игр будет стоить в пять раз дороже и обойдётся букмекерским компаниям в 500 млн драмов (более млн долларов) вместо прежних 100 млн (около 207 тыс. долларов).