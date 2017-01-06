Букмекеры: сборная Канады выиграет молодёжный чемпионат мира по хоккею

6 января в 4:00 по московскому времени в Монреале начнётся финал чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд (U-20). В матче за золото сыграют национальные команды Канады и США.
Аналитики букмекерских контор фаворитом предстоящей встречи считают сборную Канады. Победа хозяев площадки в основное время матча котируется за 1.81. Шансы канадцев выиграть финал с учётом дополнительного времени и буллитов оцениваются коэффициентом 1.50 (см. все коэффициенты на матч).
Победа американцев в основное время «стоит» 3.29. Золотые медали для сборной США оценены коэффициентом 2.42.
Эксперты полагают, что в матче будет заброшено минимум шесть шайб. ТБ 5,5 гола котируется за 1.70, меньше — 2.03.
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