Букмекеры назвали фаворита матча Евролиги «Реал» — ЦСКА

6 января состоится матч 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Реалом» и ЦСКА. Начало — в 23:00 мск.
Букмекеры отдают минимальное преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.05. Шансы испанского клуба оценены в 2.08, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 13.0.
Ставку на победу «Реала» с учётом ОТ можно сделать за 1.98, а на победу ЦСКА — за 1.95 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 171,5 очка — 1.66, а на ТМ 171,5 очка — 2.17.