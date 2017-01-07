Букмекеры: «Лос-Анджелес Лейкерс» Мозгова в борьбе победит «Майами Хит»

7 января в 6:30 по московскому времени в Лос-Анджелесе стартует матч НБА между местными «Лейкерс» и «Майами Хит».
Аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение хозяевам площадки. На победу «Лейкерс» предлагается ставить за 1.85. На победу «Майами» — за 2.35 (см. все коэффициенты на матч).
Тотал матча эксперты выставили на отметке 214,5 очка с коэффициентом 1.91 в обе стороны.
Наибольшей результативности букмекеры ждут от защитника «Майами Хит» Горана Драгича. Индивидуальный тотал игрока выставлен на отметке в 20,5 очка. Центровому «Лейкерс» Тимофею Мозгову букмекеры предлагают пробить тотал в 9,5 балла.