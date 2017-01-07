Сэвидж: «Арсенал» победит «Престон» в Кубке Англии, Жиру опять забьёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Престон Норт Энд» — «Арсенал». Встреча состоится 7 января, начало — в 20:30 мск.
Ставка: победа «Арсенала» и гол Оливье Жиру за 4.00 (см. все коэффициенты на матч).
«У «Престона» хорошо идут дела в Чемпионшипе, а вот «Арсенал» потерял много сил, отыгрываясь с 0:3 в матче с «Борнмутом». И всё же, думаю, «канониры» не будут «сливать» турнир. Ставлю на лондонцев и гол Жиру», — сказал Сэвидж.