Профессиональный игрок в снукер наказан за ставки на собственные матчи

Английский профессиональный игрок в снукерполучил условную шестимесячную дисквалификацию после того, как выяснилось, что он поставил около £ 25 тыс. (€ 29,4 тыс.) в букмекерских конторах.Бурден в период между 2006 и 2016 годами сделал ставки на 86 матчей, в том числе и на игры с собственным участием. В общей сложности он проиграл £ 2995, информирует igamingbusiness. Игрока также обязали выплатить штраф в размере £ 5 тыс.Дисквалификация вступит в силу, если Бурден нарушит устав до 1 января 2018 года.