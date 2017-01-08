Сэвидж: «Тоттенхэм» изумительно играет с «Астон Виллой», ставлю на «шпор»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Встреча состоится 8 января, начало — в 19:00 мск.
Ставка: победа «Тоттенхэма» и гол Кристиана Эриксена за 4.00 (см. все коэффициенты на матч).
«У «Тоттенхэма» изумительная статистика: одно поражение в 16 последних матчах с «Астон Виллой». «Шпоры» уже вылетели из ЛЧ в Лигу Европы, так что «сливать» Кубок точно не будут. «Тоттенхэм» сейчас просто в разы сильнее «львов» и должен спокойно побеждать», — сказал Сэвидж.