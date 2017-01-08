Эксперты: «Чикаго» Панарина и Анисимова выиграет у «Нэшвилла» в матче НХЛ

9 января в Чикаго состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» с Артёмом Анисимовым и Артемием Панариным, и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Чикаго» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.15. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.98, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.
Ставку на победу «Предаторз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.34, а на победу «Чикаго» — за 1.69 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.32, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.70.