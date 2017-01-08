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Прогноз Генича на матч «Вильярреал» – «Барселона»: тотал меньше трёх голов

8 января 2017, воскресенье. 17:35. Ставки
Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона» в 17-м туре испанской Примеры.

Ставка: тотал меньше трёх голов за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)

«Смотрел игру «Барсы» против «Атлетика» Бильбао. «Барселона» была немного академичная и сонная. Понятно, что „Бильбао“ постарался «Барселону» раскачать, и в принципе удалось это сделать.

«Вильярреал» дома играет очень качественно и агрессивно, в особенности против лидеров. Мы помним, как в прошлом году «Реал» там помучился, мы видели, как «Атлетико» Мадрид там крупно уступил, поэтому «Вильярреал» сейчас с Франом Эскриба, как мне кажется, против «Барселоны» ни в коем случае открываться не будет. Он умеет терпеть, умеет выжидать.

Я бы здесь рискнул и сыграл «тотал меньше трёх голов» с расходом. Мне кажется, что больше трёх мячей в этой игре забито быть не должно. Вообще, допускаю, что в этой игре может быть «низ» даже меньше 2,5, но аккуратненько с неплохим коэффициентом, с расходом «меньше 3» сыграть вполне можно», — считает эксперт.

Встреча «Вильярреала» и «Барселоны» состоится 8 января на стадионе «Эль-Мадригал». Начало — 22:45 мск. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на этот матч.
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал ФК Барселона Бесплатные прогнозы Константин Генич
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