Букмекеры: «Лейкерс» Мозгова выиграют у «Орландо» в матче НБА

9 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Орландо Мэджик». Начало — в 5:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Лейкерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.96. Шансы «Мэджик» оценены в 2.22, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 12.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 1.85, а на победу «Орландо» — за 2.01 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 217,5 очка — 2.05, а на ТМ 217,5 очка — 1.77.