Налог для операторов онлайн-гэмблинга в Пенсильвании составит 25%

Сенатор штата Пенсильвания Джей Коста рассказал о деталях законопроекта по легализации гэмблинга, информирует Сalvinayre.За получение лицензий на деятельность в Пенсильвании онлайн-казино придется заплатить $ 10 млн, а букмекерским компаниям — $ 5 млн, хотя ранее планировалось, что операторы будут платить $ 8 млн и $ 2 млн соответственно.При этом Коста планирует, что налог для операторов азартных игр составит 25%. В прошлом году власти Пенсильвании рассматривали законопроект, предполагавший 16% налога для онлайн-операторов.