Букмекеры: «Монреаль» Радулова выиграет у «Вашингтона» Овечкина в матче НХЛ

10 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» с Александром Радуловым, Алексеем Емелиным и Андреем Марковым и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Монреаль» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.45. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.60, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.70.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.93, а на победу «Монреаля» — за 1.88 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.45, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.55.