TUI представила новое приложение для борьбы с договорными матчами в теннисе

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TUI) представила новое приложение для смартфонов, призванное помочь в борьбе с договорными матчами, информирует Thedrum.
Приложение доступно на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, русском и китайском. Любой желающий сможет анонимно сообщить какую-либо информацию, касающуюся подозрительных матчей.
Месяц назад стало известно, что руководство Australian Open будет использовать двух следственных сотрудников, которые займутся наблюдением за случайно выбранными матчами на предмет нечестной игры.