Теннисист Ник Линдаль дисквалифицирован на семь лет за договорной матч

Австралийский теннисист шведского происхождениядисквалифицирован на семь лет за организацию договорного матча в 2013 году. Кроме того, спортсмен оштрафован на 33 тыс. евро, также ему запрещено посещать турниры под эгидой профессиональных теннисных ассоциаций, сообщает Reuters.Отметим, карьеру профессионального тенниса 28-летний Линдаль приостановил ещё в 2013 году, после того как был уличён в организации договорного матча. После этого в 2014 году последовал арест, суд и штраф.И вот спустя ещё два года усилиями TIU (Tennis Integrity Unit — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе) Линдалю, наивысшей позицией которого в рейтинге была 187-я строчка рейтинга ATP, ужесточили наказание.Международную федерацию тенниса (ITF) нередко критиковали за недостаточные усилия по борьбе с договорными матчами. В частности, теннисное руководство упрекают в том, что наказаниям подвергаются только малоизвестные игроки.