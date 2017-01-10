Коэффициент на чемпионство нынешнего «Лестера» в 5 раз выше, чем прошлогоднего

На чемпионство «Лестера» по итогам сезона АПЛ-2016/17 сейчас предлагается поставить за 1000. По итогам 20 туров команда Раньери идёт на 15-м месте, отставая от лидирующего «Челси» на 28 очков (см. все коэффициенты).
При этом перед началом прошлого чемпионата победа «Лестера» в турнире оценивалась коэффициентом 5001. После того как «лисы» сенсационно стали чемпионами, букмекеры, понёсшие убытки, заявили, что в будущем не будут давать столь высоких котировок на победу какой-либо команды перед началом чемпионата.