Эксперты: «Лейкерс» Мозгова проиграют «Портленду» Лилларда

11 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Портленд Трэйл Блэйзерс» с защитником Дэмьеном Лиллардом. Начало — в 6:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Блэйзерс» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.90. Шансы «Лейкерс» оценены в 2.30, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 19.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 2.17, а на победу «Портленда» — за 1.80 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 217,5 очка — 1.49, а на ТМ 217,5 очка — 2.40.