В Нью-Йорке и Южной Каролине изучают законопроекты о легализации ставок на спорт

Два американских штата изучают законопроекты по легализации ставок на спорт. Сенаторы штата Нью-Йорк от Демократической партии хотят разрешить казино принимать ставки на спорт, а в Южной Каролине рассчитывают разом одобрить сразу несколько форм азартных игр, информирует Сalvinayre.
Накануне сенатор Джефф Сешнс, который займёт пост генерального прокурора США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, признался, что намерен бороться с онлайн-гэмблингом. Если федеральный запрет на спортивные ставки за пределами штата Невада не будет пересмотрен, законопроекты Нью-Йорка и Южной Каролины отменят.