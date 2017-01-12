Sportdec готов отдать 20% бизнеса за € 3 млн дополнительного финансирования

Ирландский игорный стартап Sportdec ищет дополнительное финансирование в размере € 3 млн. Компания хочет выпустить новое мобильное приложение, а также расширить своё присутствие на рынках за пределами Великобритании и Ирландии, отмечает Sbcnews.Приложение Sportdec собрало более 50 тыс. загрузок, но компания намерена довести число скачиваний до 300 тыс. и ищет источники финансирования. Боссы Sportdec готовы отдать около 20% бизнеса за € 3 млн, которые необходимы компании в первом квартале 2017 года.