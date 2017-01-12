Fonbet: продукт Digital Sports Tech понравится любящим статистику игрокам

БК Fonbet подписала контракт с компанией Digital Sports Tech, поставщиком продуктов на основе персональной статистики игроков для букмекерской индустрии.По условиям соглашения букмекер интегрирует на свою платформу программу Player Props, с помощью которой пользователь сможет создавать и персонализировать ставки на действия игроков согласно коэффициентам в реальном времени. Программа охватывает такие виды спорта, как футбол, баскетбол, американский футбол и регби.Директор по маркетингу БК Fonbetпрокомментировала в интервью «Чемпионату» подписание соглашения.«Мы получаем продукт со ставками на индивидуальные показатели игроков. По аналогии с тем, что есть у Coral и в ближайшее время будет внедрён Ladbrokes. Надо понимать, что это дополнительный продукт, „лайв“ он никогда не заменит, но даст нашим клиентам, которые любят статистику, возможность делать соответствующие виды ставок», — сообщила Сергеева.