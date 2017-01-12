Учёные выяснили, что кокаиновые наркоманы хуже играют в азартные игры

Согласно последним данным учёных, изучающих деятельность человеческого мозга, кокаиновые наркоманы уступают в азартных играх человеку без наркозависимости. Об этом сообщается в статье журнала Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.Исследователи пригласили 29 кокаиновых наркоманов и установили на них 40 датчиков, фиксирующих мозговую деятельность. Затем участникам эксперимента были предложены три варианта азартной игры: с минимальной долей риска, но и минимальным выигрышем, со средним уровнем риска и средним выигрышем и максимальный риск, ведущий в случае успеха к максимальным выигрышам.В начале игры исследователи обнаружили, что наркоманы и люди без наркозависимости выбирали схожие варианты при одинаковых показателях мозговой нейроактивности. Но в случае проигрыша наркоманам было сложно контролировать себя, и они зачастую необоснованно шли ва-банк. И при этом их мозговые колебания не отличались от тех, что были при минимальных ставках. Иными словами, наркозависимые демонстрировали большую чувствительность к проигрышу, а мозг наркомана подавлял его самообладание и притуплял чувство опасности в случае риска.Автор исследованияиз Калифорнийского университета в Сан-Диего предположил, что результаты эксперимента могут помочь разработать более эффективные средства лечения наркомании.