Прибалтийский онлайн-оператор OEG создал дочернюю компанию на Мальте

Онлайн-оператор азартных игр Olympic Entertainment Group (OEG), ориентированный на страны Прибалтики, стремится увеличить своё присутствие в Интернете на новых рынках с помощью создания дочерней компании на Мальте.OEG объявила, что она зарегистрировала дочернюю компанию Olybet Malta Ltd. Компания говорит, что её намерение состоит в том, чтобы «разработать правовую основу для расширения деятельности OEG в бизнесе дистанционных азартных игр». Онлайн-операции будут выполняться под брендом OlyBet, информирует Сalvinayre.