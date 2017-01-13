БК Marathonbet покидает онлайн-рынок Чехии

Букмекерская компания Marathonbet прекращает свою деятельность на территории Чешской Республики, сообщает Betting Business Russia.
С 6 января 2017 года Marathonbet не принимает новых игроков в Чехии, а действующие клиенты не смогут делать депозиты с 11 января 2017 года. Причина данного решения — поправки в игорное законодательство Чехии, вступившие в силу с начала нынешнего года.
Ранее по этой же причине в Чехии прекратил работу британский букмекер William Hill.
Согласно законопроекту, принятому властями Чехии в апреле 2016 года, налог на игровых автоматах увеличится с 28 до 35%, в то время как все спортивные ставки будут облагаться налогом по ставке 23%. Все нелегальные сайты будут блокироваться. Данные меры вызвали негодование не только среди представителей игорного бизнеса, но и хакеров, которые в ответ начали атаки на правительственные сайты Чехии.