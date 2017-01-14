Сэвидж: сделаю необычную ставку на матч «Лестер» — «Челси»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси». Встреча состоится 14 января, начало — в 20:30 мск.
Ставка: гол, угловой и карточка к 31-й минуте за 3.75 (см. все коэффициенты на матч).
«Чемпион против лидера. Думаю, матч получится классным: жду много голов и борьбы. Лучший матч в сезоне «лисы» провели дома, когда в первом тайме разнесли «Ман Сити», поразив всех своей энергией и настроем. Сделаю необычную ставку: гол, угловой и карточка за первые 30 минут матча», — сказал Сэвидж.