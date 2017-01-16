Sportito стал официальным партнёром футбольного клуба «Фулхэм»

Английский фэнтези-оператор Sportito стал официальным партнёром английского «Фулхэма», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщается на официальном сайте команды.Соглашение заключено до конца сезона-2016/17.«Мы более чем счастливы сотрудничать с „Фулхэмом“, одним из старейших футбольных клубов в Великобритании, популярным как в стране, так и за её пределами. Для нас это прекрасная возможность представить Sportito болельщикам команды, чтобы показать, как увлекательно играть в фэнтези-спорт и выигрывать реальные деньги», — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор Sportito