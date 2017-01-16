Sky Bet оплатит 12 автобусов, чтобы фанаты увидели перенесённый матч Чемпионшипа

Букмекерская компания Sky Bet оплатит дополнительные автобусы для болельщиков «Брайтон энд Хоув Альбион» на перенесённый матч 24-го тура Чемпионшипа с «Кардифф Сити».Матч должен был состояться 30 декабря, но был перенесён на 24 января из-за сильного тумана. При этом тысячи болельщиков «Брайтон энд Хоув Альбион» были вынуждены искать альтернативные способы добраться на игру из-за забастовки работников железной дороги.Sky Bet согласилась оплатить для фанатов 12 автобусов на случай непредвиденных обстоятельств, информирует Sbcnews.