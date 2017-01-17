Букмекер Vwin стал официальным беттинг-партнёром «Ювентуса» в Азии

Онлайн-оператор Vwin и футбольный клуб «Ювентус» заключили соглашение, согласно которому чемпион Италии станет официальным представителем букмекера в Азии.Контракт с Vwin предполагает использование бренда «Ювентуса» для продвижения продуктов оператора в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре и Таиланде.«Мы очень довольны этим новым региональным партнёрством, которое подтверждает глобальный рост „Ювентуса“ на очень перспективных рынках», — прокомментировал подписание соглашения с букмекером, руководитель отдела глобального партнёрства и корпоративных доходов футбольного клуба «Ювентус».