SportsBet стал спонсором трансляций матчей Австралийской футбольной лиги

Австралийский онлайн-букмекер SportsBet заключил контракт с телекомпанией Seven West Media, транслирующей матчи Австралийской футбольной лиги (АФЛ). Речь идёт про австралийский футбол — командную игру, схожую с регби. Средняя посещаемость матча АФЛ порядка 33,5 тыс. человек.SportsBet, являющийся австралийским подразделением Paddy Power Betfair, достиг соглашения о спонсорстве на сезон 2017 года. Сумма сделки составит несколько миллионов, сообщает Australian Financial Review.В качестве спонсора трансляций SportsBet занял место гэмблинг-оператора CrownBet, решившего разорвать контракт с АФЛ.В мае прошлого года Sportsbet продлил контракт с Национальной регбийной лигой Австралии до 2020 года.