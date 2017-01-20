Капитан «Андерлехта» Дешахт оштрафован за ставки против своей команды

Защитник бельгийского «Андерлехта» Оливье Дешахт оштрафован на € 100 тыс. за ставки против своей команды.
Ставки размещались со счёта футболиста, который он открыл в 2008 году, сообщает ESPN. Дешахт утверждает, что ставки делал его брат Хавьер.
Одна из ставок была сделана на поражение «Андерлехта» от «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона 2013/14. Встреча, проходившая в Брюсселе, завершилась со счётом 5:0 в пользу французского клуба, а сам Дешахт провёл матч на скамейке запасных.
В результате расследования было решено оштрафовать Дешахта и его брата на € 100 тыс. каждого.
Адвокаты футболиста уже заявили, что будут подавать протест на данное решение, поскольку сумма штрафа непропорциональна доходам Дешахта.
Напомним, осенью 2016 года Королевская бельгийская футбольная ассоциация начала крупномасштабное расследование подозрительных матчей в чемпионате страны. Одним из подозреваемых был Дешахт. В случае наиболее неблагоприятного исхода футболисту грозил штраф до € 600 тыс. и лишение свободы на срок до пяти лет.
35-летний Оливье Дешахт выступает за «Андерлехт» с 2001 года. За это время левый защитник сыграл свыше 400 матчей за клуб. С 2008 года Дешахт является капитаном команды.