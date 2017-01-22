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Прогноз Чакветадзе на матч Конта — Макарова: россиянка проиграет всухую

22 января 2017, воскресенье. 22:20. Ставки
Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч россиянки Екатерины Макаровой против Йоханны Конты из Великобритании в четвёртом круге одиночного разряда Australian Open.

Ставка: победа Йоханны Конты 2:0 по сетам за 1.80 (см. все коэффициенты на матч)

«Грандиозное впечатление пока оставляет игра Йоханны Конты. Прошлогодний Australian Open был для неё прорывом, там она прошла до полуфинала. И по ходу турнира в матче-триллере она победила Катю Макарову. Сейчас снова четвёртый круг, и опять встреча Конта — Макарова. Но с того момента Конта очень серьёзно прибавила, выбилась в число главных фаворитов турнира. У британки серия из 8 побед в двух сетах.

Правда, в основном она побеждала теннисисток, которые играют не очень активно. Это и Возняцки, и Касаткина, и Радваньска. Но была ведь победа над Бушар — 6:2, 6:2. И это укрепляет меня в мысли, что и Макарову Конта готова обыгрывать в двух партиях. Стабильна Йоханна, да ещё и в скорости постоянно прибавляет. Обыграть её очень тяжело.

Катя Макарова удивила своей победой над Цибулковой, но Конте она проиграла три раза из трёх. Достаточно прямолинейно действует россиянка, а так Конту не обыграть. Да и мощи, как у Серены, Плишковой или Вандевеге, у Кати нет. Так что ставлю на Конту 2:0 по сетам», — считает Чакветадзе.

Матч Йоханна Конта — Екатерина Макарова состоится 23 января и начнётся ориентировочно в 5:00 по московскому времени.

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Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
Анна Чакветадзе Екатерина Макарова Йоханна Конта Australian Open Бесплатные прогнозы
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